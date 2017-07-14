Франция готова организовать диалог по встрече президентов Азербайджана и Армении – посол

2017-07-14 23:14 | www.trend.az | 7

БАКУ/Trend/ - Франция всегда готова организовать диалог по встрече президентов Азербайджана и Армении, сказала в пятницу журналистам посол Франции в Азербайджане Аурелия Буше (Aurelia Bouchez).

Она отметила, что Франция имеет четкую позицию по политическому урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)