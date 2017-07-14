Среди постояльцев отеля в Хургаде, где произошло нападение на туристов, не было азербайджанцев - посол
2017-07-14 23:28 | www.trend.az | 5
БАКУ /Trend/ - Среди проживающих в отеле Sunday в туристической Хургаде, где в пятницу произошло нападение на туристов, не было граждан Азербайджана, сообщил Trend посол Азербайджана в Египте Турал Рзаев.
По его словам, сразу после появления информаций о нападении на туристов в Хургаде посольство связалось с органами местных властей, чтобы уточнить есть ли среди жертв и пострадавших граждане Азербайджана.
По предварительной информации, полученной у местных властей, в списке жертв и пострадавших азербайджанцев нет, отметил он.
В результате инцидента погибли два немецких туриста, а четверо граждан Чехии, России и Армении получили ранения.
Посольство призывает соотечественников, приезжающих в Египет, быть осторожными и бдительными, и при возникновении каких-либо случаев обратиться в дипмиссию, сказал дипломат. Посольство готово оказать согражданам необходимую помощь, добавил посол.
В египетском городе Хургада неизвестный проник в туристический комплекс и начал беспорядочно наносить удары ножом по находившимся на его территории людям. Преступника удалось задержать.
(Автор: Себа Агаева)