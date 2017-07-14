Фейскини - новый тренд пляжной моды – ВИДЕО

2017-07-14 23:31 | www.oxu.az | 5

Пляжная мода не знает границ. Китайское ноу-хау – «фейскини» - завоевывает все больше поклонниц, передает Oxu.Az со ссылкой на 1tv.ru.

Купальная маска, за которой не видно лица, защищает от нежелательного загара, а еще от медуз и насекомых. Многие, правда, считают такой головной убор устрашающим, и сравнивают женщин в них с «фантомасами» и даже инопланетянами. На что готовы идти дамы Поднебесной ради красоты?

Издалека лица не видно, да и вблизи тоже. Как цветные буйки, на волнах покачиваются купальщицы в масках. Это клуб анонимных пловчих? Или учения спецназа? А может, эти дамы всего лишь решили сэкономить на косметике?

Это не ограбление и даже не маскарад. Это просто купальник. Как бикини, только для лица – то есть, «фейскини». Считается, что он защищает кожу от ультрафиолета, а главное – сохраняет ее белой, как и любят китайцы.

Если у нас загар означает хороший отдых, то у китайцев он ассоциируется с тяжелым крестьянским трудом, а значит, утонченная дама в Поднебесной не позволит и лучику солнца попасть на ее лицо.

«Так комфортнее! Все для красоты! У нас, китайцев, кожа такая, что чуть загоришь – сразу черный. К тому же, от морской воды бывает аллергия. А бывает, что и медузы жалят!» - говорят купальщицы.

Бухгалтер на пенсии Чжан Шифан давно заметила: женщины на пляже стремятся закрыть лицо, кто как может. Почему бы не сделать это красиво, решила она. Свою первую коллекцию купальников для лица госпожа Чжан выпустила 13 лет назад. Теперь у нее свой маленький модный дом «фейскини». Не хуже чем в Милане, говорит она - каждый год новая коллекция «прет-а-порте по-китайски».

Ее работой вдохновилась даже редактор французского Vogue. Фотосессия с моделями в масках – писк моды, рассчитанный на китайцев, ведь именно они - самые желанные покупатели люксовых брендов, или провокация – в Европе то запрещают, то разрешают буркини, купальники для мусульманок, покрывающие все тело с головой.

«Меня часто спрашивают, чем отличается «фейскини» от буркини? Так вот, «фейскини» - для защиты от солнца, для здоровой кожи, а не из-за религиозных убеждений. Хочешь – надевай, а нет – так и не надо. Большая разница», - объясняет Чжан Шифан.

«Я в восторге от этой модели! И красиво, и кожу бережет!» - говорит одна из ее клиенток.

Драгоценные камни и цветы в волосах – это самая популярная линейка «фейскини». Рисунок - по мотивам пекинской оперы о главной красавице древнего Китая Си Ши. На нее и сейчас равняются. Кожа белая, будто благородная яшма – так описывали ее поэты. Говорят, даже рыбы в восхищении забывали дышать и тонули, когда она склонялась над водой. Этих рыб можно понять, сетуют мужчины на пляже - мол, так и утонуть недолго, если вдруг рядом вынырнет такая красавица в «фейскини». Да и знакомство на пляже - как лотерея: до конца не ясно, хороша ли собой дама.

«Все равно, «фейскини» это хорошо! Сейчас выглядит немного странно. Зато потом можно и декольте носить, никаких комплексов, кожа белая», - говорит отдыхающий на пляже мужчина.

Каждая презентация купальников госпожи Чжан – целое событие. Вот и сейчас новая коллекция в центре внимания. Модели идут не по подиуму, а по кромке моря, так нагляднее. Говорят, в женщине должна быть загадка. И в них она точно есть.

С.Б.

