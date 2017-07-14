В гянджинской больнице скончался ребенок сбитой автомобилем женщины - ОБНОВЛЕНО

2017-07-14 23:45 | www.apa.az | 5

В гянджинской больнице скончался ребенок сбитой насмерть автомобилем женщины.

Как передает западное бюро АПА, автомобиль марки ГАЗ 3110 сбил Мамедову Айнуру Исмаил гызы и ее пятилетнего сына. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия, а ребенок был доставлен в больницу.

Водитель бежал, бросив машину.

По факту ведется расследование.

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22:55

В Гяндже, на проспекте Низами произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает западное бюро АПА, автомобиль марки ГАЗ 3110 сбил Мамедову Айнуру Исмаил гызы. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Водитель бежал, бросив машину. Сообщается, что во время наезда пострадал ребенок А.Мамедовой, который был срочно доставлен в больницу.

По факту ведется расследование.