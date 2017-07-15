После попытки военного переворота в Турции прошел год

2017-07-15 00:01 | www.apa.az | 7

Как сообщает АПА, 15 июля 2016 года группа военных ВС Турции предприняла попытку совершить военный переворот под условным названием «Yurdda sülh hərəkatı» («Мирное движение на Родине»). Они объявили о том, что армия взяла управление страной в свои руки. Об этом было заявлено в эфире телеканала TRT. В стране было объявлено чрезвычайное положение и введен комендантский час.

Путчисты перекрыли Босфорский мост и мост Султана Мехмета Фатиха в Стамбуле и подвергли бомбежке Великое национальное собрание Турции в Анкаре. В результате произошедших в эту ночь столкновений погибли более 300 военных и мирных граждан, 15 400 человек получили ранения.

16 июля в результате проведенных Вооруженными силами и полицией Турции крупномасштабных операций попытка переворота была предотвращена. Запланированный террористической организацией FETÖ военный переворот не удался.

До сегодняшнего дня по этому делу в качестве подозреваемых были задержаны около 170 тысяч человек. В отношении примерно 50 тысяч из них была избрана мера пресечения в виде ареста. Судебный процесс по делу некоторых из них уже начался.

Турция обратилась к США в связи с арестом и экстрадицией проживающего в этой стране главы FETÖ Фетуллаха Гюлена.

Срок объявленного в Турции 16 июля прошлого года чрезвычайного положения был продлен несколько раз.

Во всех провинциях Турции проводятся мероприятия в связи с годовщиной попытки военного переворота 15 июля.