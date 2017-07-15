Россиянин устроил драку в самолете Москва-Анталья – ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

2017-07-15 00:05 | www.oxu.az | 9

Дело о хулиганстве возбудили против мужчины, устроившего дебош на борту самолета, следовавшего по маршруту Москва — Анталия, приводятся слова официального представителя МВД России Ирины Волк на сайте ведомства.



Как передает Oxu.Az, cогласно сообщению, в дежурную часть аэропорта Домодедово обратился представитель авиакомпании, что 30 июня на борту самолета рейсом Москва — Анталия один из пассажиров вел себя неадекватно, мешал работе экипажа и своими действиями угрожал безопасности полета.

Отмечается, что авиадебоширом оказался 26-летний житель Москвы, и по возвращении в столицу мужчина был доставлен в дежурную часть аэропорта для разбирательства.

06.07.2017 09.32

Полиция задержала в аэропорту Антальи пьяного пассажира, устроившего драку в самолете авиакомпании Red Wings, летевшем из Москвы в Анталью.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, драку на борту, продолжавшуюся более часа, устроил мужчина, летевший с семьей – женой с двумя детьми – в компании друзей на отдых в Турцию. По словам друзей, он сильно нервничал перед полетом, это связано с тем, что он впервые выехал за границу.

Дебошир оказывал сопротивление, в процессе борьбы рассек кожу на лице, хлынула кровь.

Стюарды и пассажиры пытались успокоить дебошира, но в какой-то момент вынуждены были его связать. Командир воздушного судна несколько раз по громкой связи предупреждал о необходимости соблюдения правил безопасности в полете и во время посадки, просил успокоиться и не портить отдых семье и друзьям.

Экипаж лайнера предпринял все необходимые меры для обеспечения безопасности, еще в воздухе связался с диспетчерами аэропорта и вызвал полицию, которая забрала пассажира с борта самолета по прилету в аэропорт Антальи.

Н.О.