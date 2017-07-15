Утверждены новые цены на некоторые лекарственные препараты

2017-07-15 00:36 | www.oxu.az | 6

Тарифный (ценовой) совет Азербайджана в пятницу расширил список лекарственных средств, цены на которые регулируются государством, до 10 385 единиц.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе Совета.

Данное решение вступает в силу с 15 июля 2017 года.

Новые цены на лекарственные препараты размещены на официальной интернет-странице Тарифного совета (www.tariff.gov.az) в разделах «Решения совета» и «Лекарственные средства» (http://tariff.gov.az/documents/N6-%C6%8F.pdf).

С.Б.

