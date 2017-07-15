В Турции уволили более семи тысяч причастных к попытке переворота госслужащих

2017-07-15 00:50 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Более семи тысяч госслужащих освобождены от занимаемых должностей новым постановлением правительства Турции, сообщают турецкие СМИ.

Всего освобождены от должностей 7563 госслужащих.

Напомним, что в ночь на 16 июля прошлого года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, более двух тысяч человек получило ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвиняют проживающего в США Фетхуллаха Гюлена в содействии попытке переворота.

После попытки военного переворота президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 июля прошлого года объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на три месяца согласно статье 120 Конституции, после чего этот срок продлевался дважды. В апреле этого года было принято решение о продлении чрезвычайного положения еще на 90 дней.