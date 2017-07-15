Тарифный совет утвердил новые цены на 10385 лекарственных препаратов

2017-07-15 00:50 | www.apa.az | 5

14 июля состоялось заседание Тарифного Совета Азербайджана.

Как сообщили АПА-Экономикс в Секретариате Тарифного Совета, решением Совета список лекарственных средств, цены на которые регулируются государством, расширен до 10 385 единиц.

Новые цены на размещены на официальной интернет-странице Тарифного совета (www.tariff.gov.az) в разделах "Решения совета" и "Лекарственные средства". Решение вступает в силу с 15 июля.