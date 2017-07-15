Уэсли Снейдер расторг контракт с “Галатасараем”

2017-07-15 01:08 | www.apa.az | 8

«Галатасарай» на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с полузащитником Уэсли Снейдером по обоюдному согласию сторон.

Как передает АПА со ссылкой на “championat.com”, cоглашение голландца с турецким клубом истекало летом 2018 года, за следующий сезон он должен был заработать € 4,5 млн. По условиям расторжения, если в течение следующих трёх лет Снейдер перейдёт в другую команду из Турции, то должен будет заплатить «Галатасараю» € 20 млн.

33-летний футболист выступал за «Галатасарай» с января 2013 года. Он дважды выиграл с клубом чемпионат Турции и по три раза - Кубок и Суперкубок страны.