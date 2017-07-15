Başbakan Yıldırım: Alnında hain yazanın, göğsünde kahraman yazsa neye yarar

2017-07-15 01:27 | www.trend.az | 1

Başbakan Binali Yıldırım, Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nce 30'uncusu düzenlenen Yerel Medya Özendirme Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı.

Törende konuşan Yıldırım, bugünkü ödülün 15 Temmuz şehidi Mustafa Cambaz adına düzenlendiğini belirterek, "Cambaz başta olmak üzere 15 Temmuz alçak darbe karşısında göğüslerini siper eden, bayrağı yere düşürmeyen, demokrasiyi kurtaran ve ülkemizin bağımsızlığı, birliği, beraberliği için mücadele eden, bu uğurda şehit düşen bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Gazilerimize hayırlı, uzun ömürler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Basın tarihine bakıldığında, yerel basının, Anadolu basınının özel bir öneminin her zaman olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Aslında Anadolu basını gazi basındır. İstiklal Harbi boyunca Anadolu'da çok büyük işler görmüştür, büyük hizmetler ifa etmiştir. O dönem milletimizin moral değerlerini yüksek tutmak için çok ciddi gayret göstermiştir." diye konuştu.

15 Temmuz ve medyanın gücü

15 Temmuz alçak darbe girişiminde medyanın gücüne değinen Binali Yıldırım, şunları söyledi:

"O gecenin şüphesiz kahramanları var. Bu kahramanların başında kendisini bu ülkeye adamış dirayetli Cumhurbaşkanı, bayrağını, özgürlüğünü, ülkesini, milletini seven dirayetli bir hükümet var. O gecenin kaderini ve seyrini de değiştiren medya. Medya o gün durumdan vazife çıkararak, hemen devreye girmiş ve alçak darbecilerin oyun planını bozmuştur. Yaptıkları işgal girişimi akamete uğramış ve milletimizin duyduğu haberlerle ümitleri yeşermiş ve meydanlara inmiştir. Medya o gece hakikaten çok iyi bir sınav vermiştir. Ben bu vesileyle bir kere daha yerel, medyayı, ulusal medyayı, internet medyasını, sosyal medyayı bütün medya mecralarını ve orada korkusuzca görev yapan, silahlara karşı kendisini ortaya koyan bütün fedakar medya mensuplarına ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum."

Türkiye'de ne olup bittiğini, ne yaşandığını anlamak için yerel medyaya büyük ihtiyaç olduğunu ifade eden Yıldırım, yerel medya kuruluşlarının sayı ve etkinliklerinin giderek arttığını, bunun da ülke, demokrasi ve gelecek için ümit verici olduğunu belirtti.

Yıldırım, "Hükümet olarak güçlü demokrasi için yerelleşme adına, yerel medyanın güçlenmesi için gerekli çalışmayı geçmişte yaptık, bundan sonra da yapacağız." açıklamasında bulundu.

15 Temmuz'un birçok yönüyle ele alınması gereken önemli bir gün olduğuna işaret eden Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

"15 Temmuz sadece Türkiye'de başarısız darbe girişimi olarak değil ama Türk siyasi tarihinde tanka, topa, tüfeğe, uçağa, bombaya karşı imanından, vatan sevgisinden, bayrak sevgisinden başka silahı olmayan milletin ortaya koyduğu bir zaferin adıdır. Bu dünyada hiçbir örneği olmayan bir başarıdır, bir zaferdir. Son 50 yıllık tarihimizde darbeler var. Ama ilk defa bir darbenin püskürtüldüğü bir günden bahsediyorum.

Demokrasiyi, gelecek nesilleri kurtardık, ülkenin bağımsızlığını, birliğini, kardeşliğini tesis ettik. Bu darbeye yeltenen alçaklar elbette hesabını sonuna kadar vereceklerdir. Tişörtüne kahraman yazmakla kurtulacaklarını, meydan okuyarak bu işten sıyrılacaklarını zannediyorlar. Alnında hain yazanın göğsünde kahraman yazsa neye yarar."

Yıldırım, yerel medya temsilcilerine hitaben, "Sizden isteğimiz, talebimiz, bu konuda şehitlerimizin ruhunu rahatlatmak adına, gazilerimizin adına lütfen bu konuları işlerken Türkiye'de olduğunuzu, Türkiye'de bu işlere tanık olduğunuzu ve bu konuda yapılmaya çalışılan saptırmalara, yönlendirmelere karşı lütfen tavır alın, karşılık verin ve bizlerle teması sürekli devam ettirin." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA