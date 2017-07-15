Де Мистура: “На межсирийских переговорах достигнут прогресс, но прорыва нет”

2017-07-15 01:36 | www.apa.az | 5

На межсирийских переговорах, проходивших в Женеве с 10 по 14 июля, удалось достигнуть прогресса, но прорыва нет.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом заявил спецпосланник генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура, подводя на пресс-конференции итоги седьмого раунда дискуссий.

"Мы достигли, как ожидали и надеялись, дополнительного прогресса", - сказал он, добавив, что "нет ни прорыва, ни провала".