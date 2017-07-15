На межсирийских переговорах достигнут прогресс, но прорыва нет - де Мистура

2017-07-15 01:42 | www.trend.az | 3

На межсирийских переговорах, проходивших в Женеве с 10 по 14 июля, удалось достигнуть прогресса, но прорыва нет. Об этом заявил в субботу спецпосланник генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура, подводя на пресс-конференции итоги седьмого раунда дискуссий, передает ТАСС.

"Мы достигли, как ожидали и надеялись, дополнительного прогресса", - сказал он, добавив, что "нет ни прорыва, ни провала".

Де Мистура надеется на прямые переговоры представителей правительства арабской республики и оппозиции в новом раунде встреч в Женеве в сентябре.

"Мы проведем новый раунд в начале сентября. Сторонам необходимо содержательно подготовиться по четырем "корзинам" (конституция, выборы, управление и борьба с терроризмом - прим. ТАСС), - сказал эмиссар на пресс- конференции в пятницу. - Хотим, чтобы они сели в одной комнате за стол переговоров"