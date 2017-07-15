США заявили о ликвидации лидера ИГ в Афганистане

2017-07-15 02:24 | www.oxu.az | 4

США ликвидировали лидера террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в Афганистане, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Силы США ликвидировали Абу-Сайеда, эмира «Исламского государства Ирака и Сирии в провинции Хорасан», в результате удара по штабу группировки в провинции Кунар в Афганистане 11 июля», — говорится в сообщении Пентагона.

Отмечается, что в результате рейда были уничтожены и другие командиры ИГ, что «серьезно подорвало планы группировки расширить свое присутствие в Афганистане».

Пентагон напоминает, что Абу-Сайед стал уже третьим лидером ИГ в Афганистане, которого ликвидировали США: в июле 2016 года был уничтожен Хафиз Сайед Хан, а в апреле 2017 года – Абдул Хасиб.

С.Б.

