В Гяндже задержан водитель, сбивший насмерть мать и ребенка - ОБНОВЛЕНО-1

2017-07-15 02:28 | www.apa.az | 4

В Гяндже задержан водитель, сбивший насмерть мать и ребенка.

Как передает западное бюро АПА, им оказался житель поселка Семедли Гейгельского района Шарифов Игбал Яшар оглу (1993 г.р.).

Оказалось, что он управлял автомобилем друга, не имея водительских прав.

Минувшим вечером автомобиль марки ГАЗ 3110 сбил на проспекте Низами в Гяндже Мамедову Айнуру Исмаил гызы (1987 г.р.) и ее сына Аббасова Магомеда (2012 г.р.). От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия, а ребенок умер позже в больнице.

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23:45

В гянджинской больнице скончался ребенок сбитой насмерть автомобилем женщины.

Как передает западное бюро АПА, автомобиль марки ГАЗ 3110 сбил на проспекте Низами Мамедову Айнуру Исмаил гызы и ее пятилетнего сына. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия, а ребенок был доставлен в больницу.

Водитель бежал, бросив машину.

По факту ведется расследование.

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22:55

В Гяндже, на проспекте Низами произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает западное бюро АПА, автомобиль марки ГАЗ 3110 сбил Мамедову Айнуру Исмаил гызы. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Водитель бежал, бросив машину. Сообщается, что во время наезда пострадал ребенок А.Мамедовой, который был срочно доставлен в больницу.

По факту ведется расследование.