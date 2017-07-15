В Индии число погибших от наводнений дошло до 83 человек

2017-07-15 02:57 | www.apa.az | 4

На северо-востоке Индии число погибших от наводнений дошло 83 человек, более двух миллионов жителей остались без крыши над головой.

Как передает АПА со ссылкой на Рейтер, ливневые дожди, которые продолжаются в регионе более двух недель, привели к наводнениям, в том числе к разливу реки Брахмапутра. Не менее 2,5 тысячи сел в штате Ассам были затоплены.

Также под водой оказался Национальный парк Казиранга, где проживает крупнейшая в мире популяция индийских однорогих носорогов. Парк с 1985 года входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.