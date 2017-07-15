Самолет ВВС США провел разведку у российских рубежей

2017-07-15 02:57 | www.oxu.az | 4

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W совершил очередной многочасовой полет вблизи границ Калининградской области, передает Oxu.Az со ссылкой на «Интерфакс».

Уточняется, что американский самолет с бортовым номером 62-4138 и позывным LUJAC11, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, в течение не менее трех часов курсировал вдоль южной сухопутной границы области, находясь в воздушном пространстве Польши.

С.Б.

