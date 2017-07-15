В Турции уволено более 7000 госслужащих

2017-07-15 03:47 | www.apa.az | 3

Более 7 тысяч государственных служащих в Турции отстранены от работы накануне годовщины попытки госпереворота в стране.

Как передает АПА со ссылкой на «Official Gazette», в опубликованном списке уволенных - 2303 полицейских, 546 военнослужащих, 302 университетских преподавателя и более 3000 сотрудников различных министерств, включая МВД, МИД, минюст, минздрав и минобразования. Всего своих должностей лишились 7348 человек.

Попытка государственного переворота в Турции произошла в ночь на 16 июля 2016 года. Основные события разворачивались в двух крупнейших городах страны - Стамбуле и Анкаре. В результате противостояния погибли 260 человек.