Госдеп отметил храбрость тех, кто противостоял попытке переворота в Турции

2017-07-15 03:45 | www.trend.az | 3

Госдепартамент США в связи с годовщиной попытки военного переворота в Турции отметил храбрость тех, кто "защищал демократию на улицах", передает РИА Новости.

"Храбрые и отверженные граждане Турции различного происхождения и политических взглядов защищали свою демократию против попытки переворота", — говорится в заявлении ведомства.

"США подтверждают свою приверженность демократии в Турции и демократическим институтам и соболезнуют друзьям и любимым тех, кто был ранен или убит во время попытки переворота", — говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на 16 июля прошлого года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, более двух тысяч человек получило ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвиняют проживающего в США Фетхуллаха Гюлена в содействии попытке переворота.

После попытки военного переворота президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 июля прошлого года объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на три месяца согласно статье 120 Конституции, после чего этот срок продлевался дважды. В апреле этого года было принято решение о продлении чрезвычайного положения еще на 90 дней.