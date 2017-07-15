В Шотландии на продажу выставили остров площадью почти две тысячи гектаров

2017-07-15 06:07 | www.trend.az | 4

Остров в Шотландии площадью более 1,8 тысячи гектаров выставлен на продажу за 4,25 миллиона фунтов стерлингов (5,56 миллиона долларов), передает РИА Новости со ссылкой на издание Telegraph.

По данным газеты, остров Алва является вторым по величине в составе архипелага Внутренние Гебридские острова. Его площадь составляет порядка 1854,67 гектаров, длина — 12,07 километра, ширина — 4,02 километра.

Как сообщается, остров выставлен на продажу впервые за 70 лет. На нем расположен построенный в 1950-х годах особняк, церковь, ресторан, а также еще восемь объектов недвижимости.