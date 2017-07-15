В американском Иллинойсе наводнение повредило почти семь тысяч домов

2017-07-15 06:25 | www.trend.az | 3

Почти семь тысяч домов в американском штате Иллинойс повреждены в результате наводнения, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, порядка 6,8 тысячи домов повреждены, при этом 2,1 тысячи из них оказались наполовину затоплены в результате сильного наводнения на севере Чикаго. По оценкам властей, число затопленных домов может увеличиться до 5,8 тысячи.

Как сообщается, губернатор штата Брюс Ройнер объявил три округа зонами стихийного бедствия. Он также пообещал предоставить любую необходимую помощь для данных регионов.

По информации агентства, сильные ливни обрушились на штат в среду и привели к перебоям в электроснабжении и закрытию некоторых участков дорог. Из-за стихии также была эвакуирована больница Lake Forest Hospital в пригороде Чикаго.

Губернатор соседнего Висконсина Скотт Уолкер ввел чрезвычайное положение в трех округах на территории штата.