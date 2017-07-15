Шеф Пентагона назвал суверенным правом Турции решение закупить у России систему С-400

2017-07-15 07:40 | www.apa.az | 5

Министр обороны США Джеймс Мэттис охарактеризовал как суверенное право Турции решение Анкары закупить системы ПРО/ПВО у России, а не у союзников по НАТО.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, при этом он заявил, что комплексы С-400 не являются совместимыми с военной техникой Североатлантического альянса, участником которого является Турция.

"Это суверенное решение, вот и все. Проблема в том, как обеспечить оперативную совместимость системы НАТО с российской. Они никогда не будут оперативно совместимыми", - ответил Мэттис.

Напомним, что ранее агентство Bloomberg сообщило, что Турция приняла решение приобрести у России зенитные ракетные системы С-400.