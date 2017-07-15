на Гавайях пожар в жилой высотке унес жизни трех человек (Обновлено)

2017-07-15 08:07 | www.trend.az | 8

08:07 (GMT+4) По меньшей мере три человека стали жертвами пожара в жилом высотном доме в столице Гавайев Гонолулу, передает РИА Новости со ссылкой на издание Honolulu Star-Advertiser.

По данным издания, два человека были доставлены в больницы из-за отравления угарным газом. Врачи также оказали необходимую помощь пострадавшим на месте случившегося.

Как сообщил глава пожарной службы Дэвид Дженкинс, для тушения возгорания привлечены по меньшей мере 100 сотрудников службы. Спустя три часа после начала пожара в 14.15 пожар еще не удалось ликвидировать. Возгорание произошло на 26-м этаже, а затем распространилось на 25-28-й этажи.

06:41 (GMT+4) Пожар начался в высотном жилом доме в столице Гавайев Гонолулу, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

По словам главы пожарной службы Гонолулу Дэвида Джекинса, пожар в жилом комплексе Marco Polo начался на 26 этаже, а затем распространился на все здание. На месте работают более 60 сотрудников пожарной службы.

Как сообщается, жители дома эвакуированы, медики оказывают помощь пострадавшим.