В Туркменистане налоговая служба перешла в ведение минфина

2017-07-15 08:19 | www.trend.az | 6

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым подписал постановление о передаче главной государственной налоговой службы в ведение министерства финансов, говорится в сообщении туркменского правительства.

"Налоговая система - наиболее активный рычаг государственного регулирования социально-экономического развития, инвестиционной стратегии, внешнеэкономической деятельности, структурных изменений в производстве, ускоренного развития приоритетных отраслей",- сказано в информации.

Важными элементами при этом выступают надёжная правовая база и эффективная деятельность органов управления налогообложением.

"Условия налогообложения должны быть равными для всех предприятий, работающих в одной отрасли. Основным приоритетом должно стать не только увеличение доходов бюджета, но и обеспечение предпринимательской и деловой активности",-пишет в своем комментарии

государственное агентство Туркмен довлет хабарлары (ТДХ).

Материал посвящен итогам расширенного правительственного совещания, на котором было отмечено, что новая тактика государственной политики предусматривает принятие управленческих решений с учётом экономической целесообразности и долгосрочных интересов страны.

Параллельно совершенствуется и монетарная политика, стратегическая цель которой – стабильное денежное обращение, содействующее дальнейшему экономическому росту и улучшению благосостояния народа.

"Наряду с поддержанием низкого уровня инфляции и проведением валютной стратегии активно совершенствуется структура денежно-кредитной базы, формируются оптимальные условия для развития рынка ценных бумаг и страхового рынка, широко внедряется безналичная платёжная система",- отмечает ТДХ.

(Автор: Гусейн Гасанов)