TAP будет способствовать переходу к менее загрязняющим технологиям в Юго-Восточной Европе – ЕК

2017-07-15 09:06 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Трансадриатический газопровод (TAP), предполагающий транспортировку азербайджанского газа в Европу, будет способствовать переходу к менее загрязняющим технологиям производства электроэнергии в Юго-Восточной Европе, сказал Trend официальный представитель Еврокомиссии.

"Помимо обеспечения безопасности поставок, TAP, в частности, внесет значительный вклад в интеграцию газовых рынков и позволит повысить конкуренцию в Юго-Восточной Европе, где цены на газ все еще выше, чем в остальной части Европейского союза. Проект позволит увеличить потребление газа по отношении к углю и, следовательно, будет способствовать переходу к менее загрязняющим технологиям производства электроэнергии в регионе", - добавил представитель Еврокомиссии.

По его словам, была проведена очень серьёзная оценка воздействия проекта TAP на окружающую среду и социальную сферу.

"Это является предварительным условием для участия Европейского инвестиционного банка и других международных банков развития в финансировании этого проекта", - добавил собеседник агентства.

По словам представителя Еврокомиссии, для того, чтобы определить варианты минимизации возможного воздействия проекта на территории вдоль маршрута TAP, консорциум по строительству трубопровода проводит диалог со всеми потенциальными заинтересованными сторонами, и Еврокомиссия поддерживает его в этом вопросе.

Например, часть работ, проводимых в рамках реализации проекта по защите культурного наследия вдоль маршрута трубопровода в Греции, была софинансирована Еврокомиссией в виде гранта, выделенного в рамках программы Connecting Europe Facility, добавил он.

Трубопровод ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии. На турецко-греческой границе он будет соединен с другим газопроводом TANAP.

TANAP, который также входит в состав "Южного газового коридора", ныне строится в Турции. Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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