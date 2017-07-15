В Египте неизвестные на мотоциклах убили 5 полицейских

2017-07-15 08:55 | www.oxu.az | 5

В Египте неизвестные на мотоциклах обстреляли полицейское авто возле Гизы недалеко от пирамид.В результате погибли пять полицейских.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает AP со ссылкой на МВД Египта.

Согласно сообщению, полицейское авто было обстреляно из пулемета. Нападавшие похитили оружие и средства радиосвязи и попытались поджечь тела, но скрылись, увидев людей, собирающихся поблизости.

Местный телеканал CBC Extra показал видео, на котором нападавшие были одеты в полицейскую форму. Перед тем как открыть огонь они остановили автомобиль.

Н.О.