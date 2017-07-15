Путин: Трамп хороший слушатель

2017-07-15 09:10 | www.oxu.az | 3

Президент США Дональд Трамп – хороший слушатель.

Как передает Oxu.Az, со ссылкой на Gazeta, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с рабочими Белгородского ГОКа.

«Он достаточно открытый человек и сильно отличается от телевизионной картинки, от образа, который сам создавал о себе в ходе избирательной кампании», — заявил Путин. Он добавил, что Трамп «умеет слушать». По его словам, это открытие его поначалу несколько удивило.

Трамп реагирует на собеседника, жестикулирует, даже если ему что-то не нравится. Он сказал, что «есть шансы надеяться на то, что диалог будет развиваться дальше».

Н.О.