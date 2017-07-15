Бонуччи в «Милане» - ВИДЕО

2017-07-15 09:37 | www.oxu.az | 4

Итальянский «Милан» осуществил главный трансфер лета.

Как сообщает Oxu.Az, Леонардо Бонуччи приехал на базу клуба для подписания контракта.

Пару дней назад, когда появилась информация о том, что Лео покинет «Юве», это казалось сумасшествием. Чемпион Италии не мог просто так отказаться от своего лидера. Кьелини и Барцальи – классные защитники, но им уже далеко за 30. В такой ситуации отказаться от одного из лучших защитников мира кажется безумством. Даже если учесть конфликт с Аллегри, о котором так активно говорят.

«Милан» приобрел Бонуччи за 40 млн. евро. Контракт будет рассчитан на 5 лет, с годовым окладом 6,5 млн. Евро. Муссакьо, Чалханоглу, Конти и даже Андре Сильва – это несомненно очень хорошие трансферы, но Лео Бонуччи – это настоящая бомба. Лидер и чемпион по духу, футболист из самых первых рядов. «Милан» очень серьезно усиливается, при этом также серьезно ослабляя «Ювентус».

Н.О.