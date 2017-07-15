В Шотландии на продажу выставили остров

2017-07-15 10:11 | www.oxu.az | 6

Остров в Шотландии площадью более 1,8 тысячи гектаров выставлен на продажу за 4,25 миллиона фунтов стерлингов (5,56 миллиона долларов).

Как передает Oxu.Az, об этом пишет Telegraph.

По данным газеты, остров Алва является вторым по величине в составе архипелага Внутренние Гебридские острова. Его площадь составляет порядка 1854,67 гектаров, длина - 12,07 километра, ширина - 4,02 километра.

На нем расположен построенный в 1950-х годах особняк, церковь, ресторан, а также еще восемь объектов недвижимости.

Н.О.