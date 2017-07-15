0 В Баку 69-летняя женщина повесилась на шали
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В Баку 69-летняя женщина повесилась на шали

2017-07-15 10:17 | www.oxu.az | 6

В Баку пожилая женщина покончила с собой, повесившись на собственной шали.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в Сабунчинском районе.

Проживающая в одном из домов в поселке Бакиханов Будагова Флора Исмаил гызы повесилась на собственной шали в спальной комнате. Причина ее самоубийства пока неизвестна.

По факту Сабунчинской районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) УК АР. Причины суицида расследуются.

Н.О.

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