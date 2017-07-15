ВС Армении продолжают обстрелы азербайджанских позиций

2017-07-15 10:11 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Подразделения ВС Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 114 раз, говорится в субботу в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Шаваршаван, Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского, Паравакар и на безымянных высотах на территории Иджеванского, Мосесгех, Чинари, Айгедзор Бердского и на безымянных высотах на территории Красносельского районов Армении, обстрелу подверглись позиции ВС Азербайджана в селах Кохнегышлаг Агстафинского, Гаймаглы, Фарахли, Гушчу Айрым, Ашагы Аскипара, Бала Джафарли Газахского, Агдам, Асрик Джырдахан, Мунджуглу и на безымянных высотах на территории Товузского, в селе Гаравелилер и на безымянных высотах на территории Гедабейского районов.

Позиции ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского, Немирли, Тагыбейли, Шихлар, Баш Гарвенд, Гарагашлы, Ширванлы, Новрузлу, Марзили Агдамского, Куропаткино Ходжавенского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Гарвенд, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского и Нюзгяр Джабраильского районов, а также с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)