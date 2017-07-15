Торговля Казахстана со странами ЕАЭС выросла на треть

2017-07-15 10:18 | www.trend.az | 4

Министерство национальной экономики озвучило данные о взаимной торговле Казахстана со странами ЕАЭС в январе-мае 2017 года, передает МИА «Казинформ».

В январе-мае 2017 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила - 6 507,1 млн. долларов США, что на 34,9% больше, чем в январе-мае 2016 года, в том числе экспорт - 2 014,1 млн. долларов США (увеличился на 34,4%), импорт - 4 493,0 млн. долларов США (увеличился на 35,1%).

В структуре экспорта Республики Казахстан преобладают минеральные продукты (37,7% к общему объему экспорта в страны ЕАЭС), металлы и изделия из них (32,8%), продукция химической промышленности (14,1%), продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары (8,4%).

Из стран ЕАЭС в большей степени завозятся машины и оборудование (23,0% к общему объему импорта из стран ЕАЭС), минеральные продукты (17,6%), продукция химической промышленности (16,0%), металлы и изделия из них (15,2%), продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары (13,5%).