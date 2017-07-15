Азербайджанский банк обсудит изменения в составе Наблюдательного совета

2017-07-15 10:32 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Акционеры азербайджанского Expressbank обсудят изменения в составе Наблюдательного совета банка, говорится в сообщении, опубликованном в системе электронного раскрытия информации (MEAS).

Согласно информации, это произойдет в ходе очередного общего собрания акционеров банка, которое пройдет 26 июля.

В настоящее время Наблюдательный совет банка возглавляет Эмин Мамедов.

В сеть обслуживания Expressbank входят 16 филиалов, 10 из которых находятся в Баку и Сумгайыте, шесть - в городах Гянджа, Мингячевир, Барда, Гусар, Хачмаз и Ширван. Сеть банка насчитывает около 80 банкоматов, 6000 РОS-терминалов и свыше 500 терминалов ExpressPay на территории страны.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)