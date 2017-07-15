Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в новом парке в Баку (ФОТО)

2017-07-15 10:33 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу ознакомился с условиями, созданными в новом парке на проспекте Метбуат в Ясамальском районе столицы.

Глава Исполнительной власти города Баку Гаджибала Абуталыбов проинформировал главу государства о проведенных в парке работах.

После ознакомления с парком Президент Ильхам Алиев встретился с жителями здания, построенного для профессорско-преподавательского состава Бакинского государственного университета, и близлежащих домов.