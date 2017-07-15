Президент Азербайджана в новом парке на территории Ясамальского района - ФОТО

2017-07-15 10:46 | www.oxu.az | 4

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в новом парке, разбитом на проспекте Метбуат в Ясамальском районе столицы.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, глава ИВ Баку Гаджибала Абуталыбов проинформировал президента о проделанной в парке работе.

После ознакомления с созданными в парке условиями глава государства встретился с жителями здания, построенного для профессорско-преподавательского состава БГУ.

Н.О.