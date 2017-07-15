Кадыров попросил забрать всех геев в Канаду – ВИДЕО

2017-07-15 10:55 | www.oxu.az | 4

Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью американскому телеканалу HBO назвал ерундой заявления о том, что в республике преследуют представителей нетрадиционной сексуальной ориентации, потому что их там попросту нет, но попросил, если такие все же найдутся, забрать их в Канаду, передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ.

«Это ерунда, у нас таких людей нет. Нет у нас геев! Если есть - заберите в Канаду. Хвала Аллаху, подальше от нас, чтобы их не было», - рассмеялся чеченский лидер в ответ на вопрос журналиста.

На вопрос о публикациях в СМИ, что геев в Чечне пытают и убивают, Кадыров заявил, что считает распустивших подобную ложь продажными шайтанами, которым придется отвечать перед богом за свои слова.

«Они шайтаны, они продажные, они нелюди. Будь они прокляты за то, что они на нас наговаривают. Они перед всевышним все равно ответят за это», - заявил Рамзан Кадыров.

Ранее Рамзан Кадыров приглашал президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель посетить Чечню. Это произошло после того, как президент Франции после переговоров с Владимиром Путиным заявил, что обсуждал с российским главой «вопрос о положении геев в Чечне». Кадыров отметил, что так оба европейских политика смогут «лично оценить ситуацию в регионе».

Н.О.