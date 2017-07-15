В Азербайджане создана апелляционная комиссия по приемным экзаменам в вузы

2017-07-15 10:54 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - С 15 по 17 июля будет работать апелляционная комиссия, рассматривающая обращения абитуриентов в связи с содержанием тестовых заданий на приемных экзаменах по II и III группам специальностей, которые состоялись 14 июля, говорится в сообщении Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайдажана, распространенном в субботу.

Комиссия работает с 10:00 до 17:00 по адресу: ул. Абдулвахаба Саламзаде, 28 (рядом со зданием Бакинского университета «Азия»).

Абитуриенты при обращении должны представить оригинал документа, подтверждающего личность.

Приемные экзамены по II и III группам специальностей для поступления в вузы Азербайджана прошли 14 июля.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)