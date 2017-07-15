Обнародованы правильные ответы вступительных экзаменов

2017-07-15 11:07 | www.apa.az | 6

Государственный экзаменационный центр обнародовал правильные ответы тестовых заданий, которые были использованы на вступительных экзаменах для II и III групп специальностей 14 июля.

Как сообщает АПА, правильные ответы можно посмотреть в следующем порядке:

Азербайджанский сектор II группа специальностей

http://eservices.dim.gov.az/exam/2017/2_3_14_2017/a2_ks.htm

Азербайджанский сектор III группа специальностей

http://eservices.dim.gov.az/exam/2017/2_3_14_2017/a3_ks.htm

Русский сектор II группа специальностей

http://eservices.dim.gov.az/exam/2017/2_3_14_2017/r2_ks.htm

Русский сектор III группа специальностей

http://eservices.dim.gov.az/exam/2017/2_3_14_2017/r3_ks.htm