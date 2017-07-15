В Грузии объявлен тендер, где примет участие SOCAR

2017-07-15 11:07 | www.oxu.az | 3

Корпорация нефти и газа Грузии (КНГГ) объявила открытый международный тендер на закупку услуг «проектирование, закупка, установка и ввод в эксплуатацию» (EPIC) с целью строительства первого в стране подземного газохранилища.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на «Бизнес Грузия», cтроительство хранилища планируется на базе южного купола нефтяного месторождения в Самгори (недалеко от Тбилиси).

Первый этап тендера предусматривает процесс переквалификации, в рамках которого КНГГ выберет группу контракторов, обладающих соответствующим опытом и финансовыми возможностями.

По данным корпорации, начать строительство подземного газохранилища планируется в первой половине 2018 года. На первом этапе строительства будут пробурены две оценочные скважины, в результате полученной дополнительной геологической информации будут уточнены технические параметры хранилища.

Отметим, руководитель грузинского представительства SOCAR Махир Мамедов отметил, что в тендер будет участвовать и Азербайджан.

Н.О.