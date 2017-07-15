S"P: SOCAR играет критически важную роль в экономике Азербайджана

2017-07-15 11:17 | www.apa.az | 6

Международное агентство S&P Global Ratings поместило долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг «BB» компании SOCAR в список CreditWatch Negative.

Как сообщает АПА-Экономикс со ссылкой на заявление организации, помещение рейтинга SOCAR в список CreditWatch связано с некоторыми неопределенностями, в частности будет ли возможное значительное ухудшение оценки собственной кредитоспособности (SACP) компенсировано благодаря поддержке от государства, если отрицательная динамика показателей, наблюдавшаяся в 2016 году, не сменится на противоположную достаточно быстро

Потенциальные риски связаны с недостаточной ясностью в отношении финансовой политики компании и подхода руководства к капитальным расходам, управлению ликвидностью и значительному объему торговых операций.

Позитивное влияние на рейтинг SOCAR в настоящее время оказывает «чрезвычайно высокая», согласно ожиданиям агентства, вероятность получения поддержки со стороны государства. «Мы по-прежнему считаем, что SOCAR играет «критически важную» роль в экономике Азербайджана, которая сильно зависит от нефтегазового сектора. Однако нам потребуется провести оценку того, каким образом правительство контролирует консолидированные финансовые показатели компании, ее капитальные расходы и практику управления рисками, в том числе в дочерних структурах SOCAR за пределами Азербайджана. Нам также потребуется более подробная информация о том, какие механизмы поддержки могут использоваться правительствам для поддержки инвестиционной программы SOCAR и (в случае необходимости) ликвидности», - говорится в сообщении.

S&P намерено проанализировать мотивы, которые могут быть у государства для поддержания роста бизнеса SOCAR, непосредственно не связанного с добычей нефти и газа в Азербайджане (например, торговых операций и строительства химических и нефтеперерабатывающих предприятий в Турции).