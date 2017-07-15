Уникальный и трогательный момент: Львица кормит детеныша леопарда - ФОТО

2017-07-15 11:17 | www.oxu.az | 6

Фотографам впервые удалось запечатлеть случай, когда представитель одного вида кошачьих ухаживает за другим: львица в заповеднике в Танзании стала заботиться о детеныше леопарда, передает Oxu.Az со ссылкой на BBC.

Пятилетнюю львицу - Носикиток - и маленького леопардика заметил посетитель заповедника Нгоронгоро в Танзании. При этом Носикиток уже растит трех собственных котят того же возраста, что и пришлый пятнистый малыш, которого она где-то нашла. Всем детенышам две-три недели от роду.

«Это поистине уникальное явление», - считает доктор Люк Хантер из зоозащитной организации Panthera, следящей за жизнью диких кошек. – «Я никогда не видел ничего подобного между двумя видами больших кошек. Мы знаем случаи, когда львы берут под опеку детенышей других львов... Но этот случай беспрецедентный», - говорит он.

Как правило, взрослый лев воспринимает детеныша другой кошки как будущего соперника, поэтому спешит расправиться с ним.

Львица, на которую надет ошейник с датчиком GPS, нашла маленького леопарда в километре от своего собственного логова. Как замечают эксперты по львам, роль сыграл тот факт, что у самки на тот момент был очень высокий уровень материнских гормонов - ей двигало желание позаботиться о малыше, ведь львицы - прекрасные защитницы.

Сотрудникам заповедника известно, что в окрестностях обитает самка леопарда - скорее всего, с детенышами. Специалисты считают, что для маленького леопарда, попавшего к львице, самым безопасным будет вернуться к своей маме.

Пока неясно, как долго львица будет заботиться о чужом детеныше. К тому же, спустя год-полтора маленький леопард станет более независимым и, скорее всего, вернется к поведению, присущему леопардам.

Хантер рассказывает, что он и его команда будет с огромным интересом наблюдать за развитием событий: «Это уникальный момент, будет невероятно интересно посмотреть, чем все закончится. Природа непредсказуема. До этой недели мы бы никогда не сказали, что такое может произойти. И вот оно - перед нами!»

Н.О.