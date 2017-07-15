Саргсян вновь угрожает Азербайджану «Искандерами»

2017-07-15 11:30 | www.oxu.az | 10

Президент Армении Серж Саргсян снова грозит Азербайджану оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер».

Как передает Oxu.Az, отвечая на вопрос корреспондента телекомпании «Армения», какая гарантия может быть для сохранения условий при политическом урегулировании карабахской проблемы, Саргсян завил:

«Я многократно говорил и повторяю сейчас: гарантия номер один – собственные боеспособные Вооруженные силы, это самая надежная гарантия».

По словам Сержа Саргсяна, у армянской стороны есть достаточно вооружения, чтобы при совмещении с боевыми способностями войска нейтрализовать угрозу безопасности.

«Если кто-то считает, что комплексы «Искандер» имеют лишь моральное или психологическое значение, он даже не понимает, что собой представляют эти комплексы. Как только узнает, поймет, какой разрушительной силой обладает это оружие», – сказал Серж Саргсян.

Н.О.