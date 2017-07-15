Прием студентов в подготовительные группы будет осуществлять ГЭЦ

2017-07-15 11:31 | www.apa.az | 4

В устав юридического лица публичного права ГЭЦ внесены изменения.

Как сообщили АПА в ГЭЦ, центр наряду с аттестацией общего образования, бакалавриата и магистратуры будет осуществлять прием в подготовительные группы в бакалавриат.

Вместе с тем ГЭЦ будет определять проходные баллы в подготовительные группы (согласованно с Минобразованием), а по завершению курса будет проводить вступительные экзамены.