Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в новом парке в Баку (ФОТО) (версия 2)

2017-07-15 11:31 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу ознакомился с условиями, созданными в новом парке на проспекте Метбуат в Ясамальском районе Баку.

Глава Исполнительной власти города Баку Гаджибала Абуталыбов проинформировал главу государства о проведенных в парке работах.

Напомним, что ранее на территории парка велось строительство жилого массива “Böyük Plaza” и торгового центра. Однако компания, осуществляющая строительство, нарушив законы, полностью уничтожила 54 дерева и зеленые насаждения. На это незамедлительно и резко отреагировал Президент Ильхам Алиев.

По указанию главы государства строительство здания на территории «Овчулар эви» было приостановлено, вопрос был взят под контроль и началось разбирательство. Осмотрев территорию, министерство экологии и природных ресурсов составило акт об уничтожении деревьев и оштрафовало строительную компанию на 130 тысяч манатов, по факту было возбуждено уголовное дело.

Президент Ильхам Алиев неоднократно говорил о недопустимости незаконной вырубки деревьев, поручил постоянно принимать серьезные меры против таких случаев, привлекать к ответственности лиц, допустивших это.

Незамедлительная и резкая реакция главы государства на факт незаконной вырубки деревьев и уничтожения зеленых насаждений во время строительства жилого здания на территории, называемой «Овчулар эви» в Ясамальском районе, еще раз подтвердила, что охрана окружающей среды и улучшение экологической обстановки находятся под постоянным вниманием Президента Ильхама Алиева. Это еще раз подтверждает новый парк, созданный на территории по поручению главы государства.

После ознакомления с парком Президент Ильхам Алиев встретился с жителями здания, построенного для профессорско-преподавательского состава Бакинского государственного университета, и близлежащих домов.

В заключение была сделана фотография на память.