В России по подозрению в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней задержан гражданин Азербайджана
2017-07-15 11:42 | www.apa.az | 5
В России по подозрению в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней задержан гражданин Азербайджана.
Как сообщает АПА со ссылкой на newsru.com, гражданин Азербайджана Ализаде Гисмет Али оглы был задержан полицейскими на границе Северной Осетии и Ингушетии.
Также был задержан его 26-летний сообщник.
Согласно версии следствия, вечером 10 июля в Новороссийске была изнасилована и убита 15-летняя Екатерина Бибик. В связи с инцидентом была назначена судебно-медицинская экспертиза.
Задержанные могут получить пожизненный срок.