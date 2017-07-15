В России по подозрению в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней задержан гражданин Азербайджана

2017-07-15 11:42 | www.apa.az | 5

В России по подозрению в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней задержан гражданин Азербайджана.

Как сообщает АПА со ссылкой на newsru.com, гражданин Азербайджана Ализаде Гисмет Али оглы был задержан полицейскими на границе Северной Осетии и Ингушетии.

Также был задержан его 26-летний сообщник.

Согласно версии следствия, вечером 10 июля в Новороссийске была изнасилована и убита 15-летняя Екатерина Бибик. В связи с инцидентом была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Задержанные могут получить пожизненный срок.