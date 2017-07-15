В ФРГ предложили надевать электронные браслеты на экстремистов
2017-07-15 11:41 | www.oxu.az | 4
Министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер предложил использовать электронные браслеты для того, чтобы упреждать массовые беспорядки.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в интервью, опубликованном в газетах медиагруппы Funke.
Таким образом политик предлагает отреагировать на массовые протесты, которые сопровождали саммит G20 в Гамбурге.
«Зачинщики беспорядков вообще не должны иметь возможность участвовать в демонстрациях», - сказал он.
«Нужно обязать их регистрировать в полиции с определенной регулярностью или в экстренном случае надевать им электронные браслеты», - заявил министр.
Н.О.