В ФРГ предложили надевать электронные браслеты на экстремистов

2017-07-15 11:41 | www.oxu.az | 4

Министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер предложил использовать электронные браслеты для того, чтобы упреждать массовые беспорядки.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в интервью, опубликованном в газетах медиагруппы Funke.

Таким образом политик предлагает отреагировать на массовые протесты, которые сопровождали саммит G20 в Гамбурге.

«Зачинщики беспорядков вообще не должны иметь возможность участвовать в демонстрациях», - сказал он.

«Нужно обязать их регистрировать в полиции с определенной регулярностью или в экстренном случае надевать им электронные браслеты», - заявил министр.

Н.О.