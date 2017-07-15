Сабина Ахмедова выходит замуж за армянского миллиардера

2017-07-15 11:50 | www.oxu.az | 7

Российская актриса азербайджанского происхождения Сабина Ахмедова готовится выйти замуж за армянского миллиардера, президента группы компаний «Росгострах» Данила Хачатурова.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, об этом пишут российские СМИ.

45-летний Хачатуров, чье состояние по оценке Forbes приближается к двум миллиардам долларов уже несколько лет является одним из самых завидных женихов в России. Хачатуров развелся со своей женой. В 2008 году бизнесмен женился на Ульяне Сергеенко, в 2013 году брак распался.

Что касается 36-летней Сабины Ахмедовой, она никогда не была замужем и не имеет детей. Сабина Гюльбалаевна Ахмедова родилась в Баку в 1981 году. Семья будущей актрисы переехала в Москву в 1990 году. Ахмедова на сегодняшний день - одна из самых востребованных актрис российского кино. Фильмы с ее участием часто выходят на российский экран.

Подробности знакомства миллиардера Хачатурова и актрисы Ахмедовой неизвестны. Но учитывая совокупное состояние семьи Хачатуровых (его братья тоже миллиардеры-ред.), свадьба обещает быть очень дорогой и резонансной.

Н.О.