Турция высоко оценивает поддержку правительства Азербайджана в борьбе с FETÖ - вице-премьер (Эксклюзив)

2017-07-15 11:39 | www.trend.az | 5

АНКАРА /Trend/ - Турция высоко оценивает поддержку правительства Азербайджана в борьбе с движением FETÖ, которая была оказана с первых дней, сказал Trend в эксклюзивном интервью вице-премьер Турции Нуреттин Джаникли.

По его словам, посоле попытки военного переворота большинство стран осознали региональную и глобальную опасность террористической организации Фетхуллаха Гюлена (FETÖ).

По словам Джаникли, в последнее время также некоторые страны начали осознавать, что движение Гюлена представляет угрозу внутренней стабильности и миру в этих странах.

«Учитывая это, борьбу с FETÖ должна вести не только Турция, борьба должна быть совместной», - сказал Джаникли.

Как сказал вице-премьер, страны, которые проявляют инициативу в борьбе с FETÖ, стараются избавиться от этой организации.

«Дружественная и братская нам страна Азербайджан понимает эти реалии. И я благодарен его народу и правительству за борьбу с FETÖ», - сказал Джаникли.

В настоящее время, сказал Джаникли, Турция и Азербайджан являются стратегическими партнерами, которые поддерживают друг друга во всех сферах.

«Во все времена в беде и в радости наши сердца бились вместе. Турция и Азербайджан - одна нация, два государства и единое целое», - сказал вице-премьер.

Турция, сказал Джаникли, прилагает большие усилия, чтобы весь мир знал об оккупации Арменией азербайджанских территорий, в частности Нагорного Карабаха, а также о преступлениях против человечества, которые были совершены в результате этой оккупации.

«Поддержка Азербайджаном Турции и турецкого народа во время попытки военного переворота является наглядным примером солидарности и взаимоподдержки между нашими народами», - сказал вице-премьер Турции.

По его словам, закрытие в Азербайджане учебных заведений и медиаструктур FETÖ очередное свидетельство того, насколько внимательно относятся в Азербайджане к происходящим в Турции событиям.

«15 июля Турция столкнулась с террористическим актом, в результате которого планировалось захватить власть в стране. В настоящее время продолжаются работы по полной ликвидации террористической организации, которая управляется Фетхуллахом Гюленом», - сказал вице-премьер.

Джаникли отметил, что, к большому сожалению, эта террористическая организация человека, который считает себя «вселенским имамом», продолжает существовать и ведет деятельность за пределами Турции.

«Турция ведет активную борьбу с этой структурой также за пределами страны. Борьба против FETÖ за пределами Турции ведется при координации МИД страны. Мы объясняем нашим коллегам опасность FETÖ, которая представляет угрозу для их стран. Нашим зарубежным коллегам мы подчеркиваем тот факт, что FETÖ во всех странах использует почти одни и те же методы», - сказал Джаникли.

По его словам, FETÖ считает приемлемым использование любых средств для того, чтобы зомбированные еще в учебных заведениях этой организации люди смогли проникнуть в государственные и экономические структуры.

«Шантаж, взятки, незаконное прослушивание - всего лишь часть методов этой коварной организации», - сказал Джаникли.

Напомним, что в ночь на 16 июля прошлого года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, более двух тысяч человек получило ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвиняют проживающего в США Фетхуллаха Гюлена в содействии попытке переворота.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)