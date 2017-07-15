В некоторых районах Азербайджана ожидаются грозы, дожди

2017-07-15 11:49 | www.apa.az | 5

16 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, северо-восточный ветер сменится на юго-восточный. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-24°, днем 31-36°, в Баку ночью 22-24°, днем 33-35° тепла.

Атмосферное давление будет составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 70-80%, днем - 45-50%.

Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 22-23°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мярдякана, Шувялана – 23-24°, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 25-26° тепла.

В районах Азербайджана осадков не ожидается. Однако утром в некоторых горных районах ожидаются грозы, кратковременные дожди. Подует восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 33-38°, в горах ночью 12-17°, днем 21-26° тепла.