В мечети Гейдар проводится мероприятие, посвященное годовщине событий в Турции 15 июля

2017-07-15 12:43 | www.apa.az | 4

В Баку в мечети Гейдар при организационной поддержке управления мусульман Кавказа проводится мероприятие, посвященное годовщине попытки госпереворота в Турции 15 июля 2016 года.

Как сообщает АПА, в мероприятии принимают участие председатель УМК, шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы и религиозные деятели.

Мероприятие началось с чтения аятов из Корана. В конце будет совершен намаз-вахдат (единый намаз).